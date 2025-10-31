La Municipalidad de General Pueyrredon informa que el Medio Maratón de Mar del Plata se correrá el domingo 9 de noviembre, con ingreso al sector de largada a partir de las 6.15 y largada a las 7. Los cupos para las tres distancias ya están agotados: habrá 6.500 atletas en busca de completar los 21K, otros 4.500 correrán los 10K, mientras que mil corredores participarán de los 5K.

Otras de las novedades para esta edición es el cambio del punto de largada y llegada: el arco que señala la línea de meta se encontrará en Playa Grande, en calle Guardavidas Guillermo Volpe, a la altura de Primera Junta. Desde la organización del New Balance Medio Maratón Mar del Plata solicitan y recomiendan que los participantes no estacionen sus autos en las inmediaciones a esa zona.

La remera para esta edición será color verde agua marina; para retirar los Kits de competencia, los atletas inscriptos deberán acercarse al Hotel Provincial el viernes 7 de noviembre, de 10 a 19, o el sábado 8, de 10 a 17.

A raíz de este acontecimiento deportivo se espera la llegada de turismo a la ciudad y el consecuente movimiento del área comercial. Además, cabe destacar que habrá un nuevo recorrido para los 10K y los 5K, no así para el Medio Maratón que respeta el circuito de las últimas ediciones a excepción de un pequeño tramo a la altura de Avenida Libertad y la costa.

