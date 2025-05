El médico del papa Francisco, Sergio Alfieri, reveló cómo fueron los últimos minutos antes de morir: “Tenía los ojos abiertos, pero no respondía”. El médico explicó que el jefe de la Iglesia Católica tampoco reaccionaba a los estímulos, “ni siquiera a los dolorosos”. Alfieri dijo que en ese momento entendió que “no había nada más que hacer” porque Jorge Bergoglio “estaba en coma”.

El médico coordinó el tratamiento hospitalario que recibió el papa durante cinco semanas a causa de una neumonía bilateral y mantuvo la supervisión en la vuelta de Francisco al Vaticano, el 23 de marzo.

En la madrugada del lunes el enfermero del papa, Massimiliano Strappetti, le avisó a Alfieri que Francisco había sufrido un derrame cerebral y que debía ser trasladado al hospital. El médico dijo en declaraciones al diario italiano, Corriere della Sera, que llegó 20 minutos después del aviso.

El médico del papa Francisco reveló cómo fueron los últimos minutos del sumo pontífice antes de su muerte: “Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Noté que no tenía problemas respiratorios, así que intenté llamarlo, pero no respondió. Tampoco respondió a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento comprendí que no había nada más que hacer. Estaba en coma”.

Según el médico era demasiado arriesgado trasladar nuevamente al papa al hospital Gemelli, donde había estado internado por una infección respiratoria compleja. Alfieri aclaró: “El papa quería morir en casa, siempre lo dijo mientras estuvo en el Gemelli”.

Fuente: TN.