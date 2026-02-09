La medida alcanza a todos los bancos, tanto públicos como privados, y se repite como parte de un acuerdo vigente desde hace varios años en toda la provincia de Buenos Aires.

La información fue confirmada por Guillermo Martínez, secretario general de la Asociación Bancaria seccional Mar del Plata, quien explicó que la jornada no laborable responde a una decisión consensuada a nivel provincial.

“Como es habitual desde hace ya varios años, este martes 10 de febrero no va a haber actividad en los bancos del partido de General Pueyrredón. Hace tiempo se tomó la decisión en forma conjunta y en toda la provincia de adherir como día no laborable al aniversario de la fundación de cada ciudad”, señaló.

Martínez remarcó que la suspensión de actividades será total en las sucursales locales.

No obstante, aclaró que los servicios bancarios digitales funcionarán con normalidad durante la jornada. “La operatoria por medios electrónicos, el home banking y los cajeros automáticos está garantizada. Esto no depende de la actividad local, sino que funciona de manera centralizada”, explicó.

