El martes arranca inestable pero repunta con un cielo parcialmente nublado
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 22 grados.
Mar del Plata tendrá este martes una jornada variable, con chaparrones durante la mañana y una mejora gradual hacia la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La temperatura máxima será de 22°C y la mínima de 13°C, con un arranque fresco y un ambiente más templado por la tarde, cuando el cielo pasará a parcialmente nublado. Hacia la noche se espera un panorama de algo nublado.
Las precipitaciones estarán concentradas en las primeras horas del día, con una probabilidad del 40% al 70%, mientras que por la tarde y la noche descenderán al 0%.
En cuanto al viento, soplará del noroeste por la mañana (13 a 22 km/h), rotando al este por la tarde (23 a 31 km/h) y al noreste durante la noche (13 a 22 km/h). Se esperan ráfagas fuertes, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante toda
