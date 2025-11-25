Mar del Plata tendrá este martes una jornada variable, con chaparrones durante la mañana y una mejora gradual hacia la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura máxima será de 22°C y la mínima de 13°C, con un arranque fresco y un ambiente más templado por la tarde, cuando el cielo pasará a parcialmente nublado. Hacia la noche se espera un panorama de algo nublado.

Las precipitaciones estarán concentradas en las primeras horas del día, con una probabilidad del 40% al 70%, mientras que por la tarde y la noche descenderán al 0%.

En cuanto al viento, soplará del noroeste por la mañana (13 a 22 km/h), rotando al este por la tarde (23 a 31 km/h) y al noreste durante la noche (13 a 22 km/h). Se esperan ráfagas fuertes, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante toda

