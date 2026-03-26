El tenista marplatense Horacio Zeballos volvió al número 1 del ranking mundial de dobles hoy, tras clasificarse a las semifinales del Masters 1000 de Miami junto al español Marcel Granollers, luego de vencer a Edouard Roger-Vasselin y Hugo Nys por 6-3 y 7-6(3) en el Hard Rock Stadium de Florida.

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El jugador de 40 años llegó al torneo en el segundo puesto del ranking con 8320 puntos, detrás del británico Neal Skupski. La eliminación de este último en cuartos de final y el avance de la dupla hispano-argentina le permitieron al marplatense recuperar la cima del escalafón.

En el partido de cuartos, Zeballos y Granollers impusieron condiciones desde el inicio y tomaron ventaja 3-0 en el primer set, que cerraron por 6-3. En el segundo parcial, tras quedar en desventaja, lograron recuperarse y forzaron un tie-break, donde sellaron el triunfo por 7-6(3).

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Con este resultado, Zeballos alcanzó los 8680 puntos en el ranking en vivo y volvió a ubicarse como número 1 del mundo en dobles, mientras que Granollers ascendió al segundo puesto con 8590 unidades. La actualización oficial se realizará el próximo lunes. En caso de consagrarse campeones, el argentino podría llegar a 9320 puntos.

La dupla, formada en 2019, se consolidó como una de las más competitivas del circuito. Juntos acumulan 15 títulos ATP, entre ellos Roland Garros, el US Open y ocho torneos Masters 1000, además de consagraciones en certámenes ATP 500 y 250.

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En la estadística individual, Zeballos suma 27 títulos en dobles y se posiciona entre los máximos referentes argentinos de la especialidad. En 2024 ya había alcanzado por primera vez el número 1 del mundo, convirtiéndose en el primer argentino en lograrlo.

Fuente: con información de Infobae