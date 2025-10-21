Formado en River de Mar del Plata y de gran presente en Lanús, el delantero se consolidó como uno de los mejores en su categoría de la AFA, goleador del seleccionado Sub 17 y debutó en Primera, jugando el Clausura y la Copa Sudamericana.

Ads

El gran año del marplatense Thomás De Martis tiene todavía buenas noticias, y no termina el 2025. El periódico británico The Guardian eligió a los mejores 60 talentos del mundo, considerando a quienes nacieron en el año 2008, y consideró al delantero argentino.

El otro compatriota mencionado fue Matías Satas, defensor de Boca Juniors y capitán del combinado Sub 17 nacional, compañero de Thomás De Martis en la Selección Argentina que también dirige Diego Placente (entrenador finalista del Mundial Sub 20).

Ads

El listado 2025 del medio británico incluye jugadores de 25 países y cinco continentes, confirmando la presencia argentina con dos nombres que simbolizan el recambio generacional y el futuro de la Albiceleste.

Puede interesarte

Ads