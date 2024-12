El argentino Alejandro “Papo” MC Lococo acaba de hacer historia en el mundo del póker: ganó el Triton Million y se llevó 12.070.000 de dólares como premio en una jornada inolvidable en el marco de la WSOP Paradise en Bahamas. El torneo comenzó hace tres días y terminó con la consagración del rapero.

Papo MC se consagró campeón del torneo, obteniendo el mayor premio en la historia del póker latino y uno de los más significativos a nivel mundial. Además, logró su primer brazalete de la WSOP y el codiciado tridente de las Triton en su debut en un torneo de esta categoría. La inscripción al evento tenía un costo de USD 500.000, destacando el nivel de competencia y exclusividad del certamen.

“La Bestia del Hardcore” inició en el último de competencia con el tercer stack más abultado entre los 14 jugadores que quedaban. Cuando llegó el momento de la formación de la mesa final, él mantenía la tercera posición, consolidando su ventaja y con todo a su favor.

Tras largas horas de apuestas y azar, Papo quedó mano a mano con el británico Benjamin Heath. En la maniobra que le dio el título, el marplatense, con una gran ventaja acumulada en sus fichas en comparación con su oponente, decidió ir all-in. En un reparto para el infarto, el crupier dio vuelta el último naipe y Lococo comenzó a festejar por su consagración.

El músico de 33 años celebró su proeza con dos publicaciones en sus redes sociales. En primera instancia publicó varias imágenes de la conquista con la frase “prendan un puchito que esto es cine”. Luego publicó el video del momento definitivo: “Campeón de Triton Million WSOP. Mi primer brazalete”.

Papo ha logrado destacarse en el mundo del póker alcanzando el séptimo lugar en el Evento Principal de la World Series of Poker de 2021. Según comentó en una entrevista en Caja Negra, encuentra una conexión entre su actividad y el las cartas: “El freestyle me sirve en el póker y el póker en el freestyle”. Además, explicó que su experiencia en las batallas le ayuda a mantener la calma y no sentirse intimidado durante los grandes eventos de póker.

En sus primeros años, Papo comenzó a jugar influenciado por su hermano, a pesar de ser menor de edad. Durante esa etapa, empezó a ganar dinero en dólares que escondía de su madre, marcando el inicio de una carrera que combinaría con su pasión por el freestyle.

Además, es considerado una de las figuras más icónicas del freestyle argentino. No obstante, no solo ha destacado en las batallas de rap, sino también en el streaming, la organización de eventos y los e-sports. A lo largo de casi una década, ha sido parte de la élite nacional, consolidándose en competencias de alto nivel como A Cara de Perro, Red Bull Batalla y la Freestyle Master Series (FMS).

En lo que concierne a la organización de eventos, Papo destacó en el Ego Fest por la curaduría del cartel, que incluyó nombres de la escena entonces emergente, como Duki, Wos, Ecko o Dam, con leyendas ya consolidadas como Dtoke, Frescolate o Sony.

En 2020, con el auge del consumo de contenidos online impulsado por la pandemia, los canales de Twitch y YouTube del rapero marplatense experimentaron un notable crecimiento. Nuevos seguidores se sumaron a su ya consolidada audiencia, atraídos por sus transmisiones junto a reconocidos streamers. El inicio de esta etapa como streamer comenzó en 2019 cuando decidió incursionar en la plataforma Twitch.

Sobre su etapa en los e-sports, el marplatense dijo que “se me presentó la oportunidad de armar mi equipo soñado”. Dichas declaraciones fueron durante el anuncio del lanzamiento de Bestia Corp, su equipo de videojuegos. Aunque La Bestia del Hardcore dejó entrever la posibilidad de expandirse a otras disciplinas deportivas en el futuro, por ahora el enfoque principal se vinculó con el Counter Strike.

Fuente: Infobae.