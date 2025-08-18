El marplatense Facundo Piñero se incorpora a Ferro para la próxima Liga Nacional
El experimentado ala-pívot de 36 años llega desde Boca Juniors, donde fue campeón de la Liga Nacional, la Supercopa y la Copa Súper 20 en la última temporada. Ferro apuesta a su jerarquía y liderazgo para la 2025/26.
El ala-pívot marplatense Facundo “Faca” Piñero fue confirmado como nuevo refuerzo de Ferro Carril Oeste de cara a la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet. A los 36 años, el experimentado jugador llega al equipo de Caballito tras su paso por Boca Juniors, donde en la última temporada levantó tres títulos: la Supercopa, la Copa Súper 20 y la Liga Nacional.
Formado en Quilmes, Piñero construyó una extensa trayectoria en la elite del básquet argentino con pasos por La Unión de Formosa, Instituto y San Lorenzo, donde también se consagró campeón. Además, tuvo experiencias internacionales en México con Fuerza Regia.
Su llegada a Ferro representa una apuesta fuerte en la renovación del plantel, que también sumó a Jano Martínez, Felipe Rodríguez, Jonatan Torresi, Eduardo Vasirani y José Defelippo. El marplatense aportará jerarquía, presencia en la pintura y liderazgo dentro de un equipo que busca ser protagonista en la próxima edición de la Liga.
De esta manera, Piñero volverá a ser parte de un proyecto competitivo en el básquet nacional y lo hará vistiendo la camiseta de Ferro, escribiendo un nuevo capítulo en una carrera marcada por su vigencia y constancia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión