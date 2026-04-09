Un relevamiento del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero confirmó que la temperatura superficial del mar en Mar del Plata durante marzo de 2026 promedió los 20,9 °C, superando el promedio histórico mensual de 20,2 °C. El informe fue elaborado por el Gabinete de Oceanografía Física a partir de mediciones continuas realizadas cada cinco minutos mediante un termómetro SBE38 instalado en la Estación de Observaciones Costeras del Servicio de Hidrografía Naval, ubicada en el muelle del Club de Pescadores.

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Para garantizar la confiabilidad de los datos, las mediciones fueron contrastadas con registros semanales tomados en la Escollera Norte y con valores climatológicos construidos a partir de series históricas correspondientes al período 2013-2023. Este sistema de validación permite contextualizar los registros actuales dentro de un marco estadístico sólido, incluyendo referencias como los cuartiles Q1 y Q3, que delimitan los rangos normales de variación para cada época del año.

El comportamiento térmico del mar durante el mes mostró variaciones significativas. En los primeros cinco días, las temperaturas se ubicaron por encima del umbral superior histórico (Q3=21,1 °C), reflejando un inicio de mes más cálido de lo habitual. Posteriormente, entre el 5 y el 22 de marzo, los valores se mantuvieron dentro de parámetros normales, con oscilaciones leves en torno al promedio esperado.

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Sin embargo, hacia el tramo final del mes se registró un descenso marcado de la temperatura. A partir del 22 de marzo, los valores cayeron por debajo del umbral inferior (Q1=19,2 °C), alcanzando el mínimo el día 24, con 17,5 °C. A pesar de estas fluctuaciones, el informe destaca que no se registraron valores récord durante el período, lo que indica que, si bien el mes fue más cálido en promedio, se mantuvo dentro de los márgenes históricos conocidos.

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