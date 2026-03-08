Los datos fueron obtenidos a intervalos de cinco minutos con un termómetro ubicado en la Estación de Observaciones Costeras.

El Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) informó que durante febrero la temperatura superficial del mar en Mar del Plata promedió 22,5°, según mediciones realizadas en el Muelle del Club de Pescadores. Los registros se obtuvieron mediante un termómetro instalado en la Estación de Observaciones Costeras del Servicio de Hidrografía Naval.

Los datos fueron obtenidos a intervalos de cinco minutos con un termómetro ubicado en la Estación de Observaciones Costeras. Para validar las observaciones se las comparó con mediciones semanales realizadas en la Escollera Norte y con los valores climatológicos calculados a partir de los registros correspondientes a febrero entre 2013 y 2023.

El informe señaló que, durante gran parte del mes, las temperaturas del agua se mantuvieron por encima del promedio histórico de la serie (21,3°). En varios períodos -especialmente entre los días 1 y 5, 9 y 10, y del 16 al 24- los valores incluso superaron el tercer cuartil de la serie histórica, es decir, el 25% de los registros más altos del período analizado.

En contrapartida, solo el 14 de febrero se registraron valores por debajo del primer cuartil histórico, correspondiente al 25% de las temperaturas más bajas de la serie comprendida entre 2013 y 2023.

Al comparar los estadísticos mensuales de febrero con los de la serie histórica de la Estación de Observaciones Costeras, se observa un aumento en casi todas las medidas, con excepción del valor máximo. Durante el mes se registró una temperatura máxima de 24,17°, que quedó por debajo del récord de la serie, fijado en 24,24°, por lo que no se estableció un nuevo registro histórico.

Desde el organismo también señalaron que algunas interrupciones en el registro de datos se debieron a fallas en el sistema de adquisición.