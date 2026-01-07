La temperatura superficial del mar en Mar del Plata promedió los 20°C durante diciembre de 2025, según informó el Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), a partir de mediciones realizadas en la Estación de Observaciones Costeras del Servicio de Hidrografía Naval, ubicada en el Muelle del Club de Pescadores.

Los datos corresponden a registros efectuados cada cinco minutos mediante un termómetro SBE38 instalado en la Estación de Observaciones Costeras (EOC), localizada en las coordenadas 38º00’02,27” Sur y 57º32’18,45” Oeste. Para validar las observaciones, las mediciones fueron comparadas con registros semanales realizados en la Escollera Norte y con los valores climatológicos de la EOC calculados a partir de los datos del mes de diciembre entre 2013 y 2023.

De acuerdo con el informe, la temperatura del agua continuó durante diciembre con las condiciones cálidas observadas en la última semana de noviembre. A lo largo de gran parte del mes, los valores se mantuvieron por encima del promedio climatológico estimado para los últimos once años.

En ese período, se registraron máximos diarios superiores al 25% de los valores más altos de la serie histórica de la EOC entre los días 5 y 13, y nuevamente a partir del día 21, cuando el tercer cuartil se ubicó en 20,2°C. Desde el 26 de diciembre, la temperatura del mar permaneció de manera sostenida por encima de ese umbral.

El máximo mensual se registró el 31 de diciembre, con una temperatura de 23,7°C, lo que constituye el valor más alto para un mes de diciembre desde el inicio de la serie EOC en 2013. Este evento cálido fue asociado a las elevadas temperaturas del aire y al predominio de vientos débiles a moderados provenientes de los cuadrantes oeste y norte, con ráfagas ocasionales, a partir del día 26.

