El Mar del Plata Convention & Visitors Bureau organizó un encuentro de vinculación en el Hotel Spa República, destinado a articular el trabajo entre universidades y empresas socias, con el objetivo de generar oportunidades de empleo, pasantías y proyectos conjuntos en la ciudad.

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La iniciativa, impulsada a través de su Comisión de Recursos Humanos, permitió que las casas de altos estudios presentaran sus mecanismos de articulación con el sector privado y compartieran propuestas de trabajo conjunto orientadas al desarrollo del talento local.

El espacio buscó promover instancias concretas de inserción laboral, prácticas profesionalizantes y experiencias formativas, en un esquema en el que los estudiantes adquieren herramientas en contextos reales, mientras que las empresas pueden cubrir vacantes y fortalecer sus equipos con perfiles en formación.

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Durante la jornada participaron representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad FASTA, la Universidad CAECE, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Atlántida Argentina y la Universidad Siglo 21.

Cada institución dispuso de un espacio de exposición para presentar su oferta académica, programas de pasantías y prácticas profesionales, bolsas de empleo y experiencias vinculadas a ferias laborales.

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Desde la organización destacaron que la propuesta se enmarca en una estrategia para fortalecer la profesionalización del ecosistema turístico local y consolidar el trabajo articulado entre el sector privado, el ámbito académico y el sector público, en beneficio del desarrollo productivo de Mar del Plata.