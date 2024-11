El mánager de Franco Colapinto, Jamie Campbell-Walter, salió con todo a responder críticas luego de que se viralizaran fotos del piloto junto a la China Suárez en Madrid. Desde sus redes, dejó claro que no tolerará más comentarios negativos hacia él o su pareja, María Catarineu, quienes manejan la carrera del corredor desde 2019. Además, pidió que se enfoquen en lo importante: la próxima carrera en Las Vegas, dejando de lado chismes y especulaciones.



En su descargo escribió: “Escucha con atención porque solo diré esto una vez. Deja de decir tus opiniones, deja de insultar y deja de decirnos cómo deberíamos hacer nuestro trabajo.



Me ocuparé de ello y no necesito más comentarios. Estuve aquí mucho antes de que cualquiera de ustedes apoyara a Franco y estaré aquí mucho después. Todo el mundo comete errores y él aprenderá de ellos. Centrémonos en Las Vegas y las carreras, pero para hacer eso, necesito que todos se callen.”



Franco, quien debutó en la Fórmula 1 en septiembre, se volvió una figura muy mediática en Argentina, tanto por su carisma como por sus logros en la pista. Mientras tanto, su futuro en la categoría está en discusión, con opciones de continuar en Williams o quizás sumarse a Red Bull. Las negociaciones se resolverán en los próximos días, mientras Colapinto se concentra en el circuito callejero de Nevada para el Gran Premio.