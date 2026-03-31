El mal tiempo se intensifica: alerta amarilla por tormentas y fuertes ráfagas
Se esperan para estas horas precipitaciones abundantes en cortos períodos. En Miramar se registraron fuertes lluvias y hay calles anegadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para esta tarde, que podría extenderse hasta la madrugada y la mañana del miércoles, ante la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, en la región. En tanto, ya se registraron lluvias y calles anegadas en Miramar.
Según el organismo, los fenómenos estarán acompañados por precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar de manera aislada los 80 km/h.
En este contexto, se recomienda evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.
Ante cualquier emergencia, se solicita a la población comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.
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