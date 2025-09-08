El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana con tiempo mayormente estable en Mar del Plata. Durante la mañana se presentará niebla, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado y hacia la noche se mantendrá parcialmente nublado.

La temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C, generando una jornada fresca pero más templada que días anteriores.

No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones será nula (0%) durante todo el día.

El viento se mantendrá leve del noreste, con intensidades de 7 a 12 km/h en todas las franjas horarias, sin presencia de ráfagas.

