La ciudad ya palpita la llegada de la 65° Caravana de la Primavera. Los jóvenes del Pequeño Mundo comenzaron a difundir la convocatoria con afiches en distintos puntos, desde este lunes.

La bicicleteada se llevará a cabo el domingo 21 y promete, como cada año, reunir a cientos de marplatenses en un recorrido que combina deporte, encuentro y celebración.

El inicio será a las 8 en Matheu y Jujuy, avanzando por Av. Independencia, Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores hasta el “Centro Scout Mar del Plata”, a metros del Faro, donde se prevé una pausa de descanso. Luego, el regreso será por la costa hasta Av. Luro, concluyendo en el monumento al General San Martín con el acto de clausura pautado para las 16:30.

La inscripción funcionará de lunes a sábado, de 10 a 19, en Matheu 3349. Quienes se anoten deberán adquirir el solapín por un valor de $3000, que incluye distintos beneficios: participación en el sorteo de una bicicleta, un vaso de gaseosa, un helado, acceso a micros, posibilidad de subir la bicicleta al camión “Pinchazo” en caso de cansancio o rotura, además de atención médica.

Si bien la inscripción no es obligatoria para sumarse al recorrido, sí ofrece ventajas y permite colaborar con la organización del evento. Para consultas, el Pequeño Mundo habilitó el teléfono +54 223 668-5862.

