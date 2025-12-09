En el marco de la Sesión Preparatoria, desarrollada para recibir a los concejales electos el pasado 7 de septiembre y para definir la conformación de la Mesa Directiva (Presidente, Vicepresidente 1º y 2º y Secretario), la votación determinó la siguiente composición: Emiliano Recalt, Presidente; Gabriela Azcoitía, Vicepresidente 1°; Florencia Ranellucci, Vicepresidente 2°. Y Franco Luchina, secretario.

Pasado el mediodía se desarrolló la Sesión Preparatoria. El concejal electo de mayor edad, Marcelo Cardoso, ejerció el rol de Presidente provisional, acompañado en la Secretaría por la de menor edad, en este caso, Solange Belén Flores.

Asistieron la Rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata Mónica Biasone, del Obispado de la Diócesis de Mar del Plata, funcionarios del Poder Judicial, legisladores provinciales y nacionales, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas, referentes del Cuerpo Consular, de entidades académicas, de colegios y centros profesionales, de entidades gremiales, funcionarios del Departamento Ejecutivo y de la Defensoría del Pueblo, de organizaciones de la ciudad, invitados especiales, familiares de los concejales electos y público en general.

Se entonaron las estrofas del Himno Nacional y se procedió a izar la Bandera. Luego, se proyectó el video institucional “Historias de Abuelas. La identidad no se impone”, del Centro Provincial de las Artes, Teatro Auditórium.

Los concejales incorporados son los siguientes: Fernando Muro, Florencia Ranellucci, Rolando Demaio, Noelia Álvarez Ríos y Marcelo Cardoso (La Libertad Avanza); Mariana Cuesta, Pablo Obeid y Solange Flores (Alianza Fuerza Patria); Gustavo Pulti y Melisa Centurión (Acción Marplatense); Gabriela Azcoitía y Ariel Martínez Bordaisco (Alianza Nuevos Aires).

