La modalidad suele comenzar con un contacto a través de plataformas para conocer gente. Los delincuentes se presentan como posibles parejas o acompañantes y generan un vínculo rápido con la víctima, aprovechando muchas veces la soledad o el deseo de entablar una relación.

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Una vez que logran concretar un encuentro presencial, el plan avanza: durante la cita, los atacantes suelen suministrar algún tipo de sustancia en bebidas o alimentos para adormecer a la persona. Cuando la víctima pierde la conciencia o queda debilitada, los delincuentes aprovechan para robar dinero, objetos de valor o incluso realizar transferencias desde sus cuentas.

En algunos casos recientes, la violencia escaló a niveles extremos. Un ejemplo es el de un economista y docente universitario de 55 años que fue hallado muerto en su departamento de Caballito tras haber pactado una cita. Según la investigación, fue golpeado, atado y asfixiado durante el ataque.

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Otro caso recordado es el de un trabajador del Teatro Colón que conoció a un hombre por una aplicación de citas y lo invitó a su casa. Allí fue drogado y su vivienda fue desvalijada. Bajo los efectos de la sustancia, sufrió una caída que le provocó la muerte horas después, hecho que la Justicia consideró un homicidio relacionado con el robo.

Especialistas en seguridad advierten que este tipo de delitos suele estar subdenunciado, ya que muchas víctimas sienten vergüenza de reconocer que fueron engañadas en una situación íntima. Por eso recomiendan extremar las precauciones al concretar encuentros con personas conocidas a través de internet y evitar recibir a desconocidos en el domicilio.

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