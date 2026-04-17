El proceso judicial que investiga la muerte de Diego Maradona trascendió las fronteras y comenzó a captar la atención de la prensa internacional, con una cobertura destacada en el diario The Wall Street Journal.

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El medio estadounidense puso el foco en la pregunta central del juicio: si hubo negligencia médica en los cuidados del exfutbolista durante sus últimos días. El caso, que se desarrolla en Argentina, busca determinar si el equipo de salud tuvo responsabilidad en su fallecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Actualmente, siete profesionales están siendo juzgados, acusados de no haber brindado la atención adecuada durante la internación domiciliaria posterior a una cirugía. La fiscalía sostiene que hubo fallas graves en el seguimiento médico y en las condiciones en las que se encontraba el paciente.

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El juicio se reactivó recientemente luego de que el proceso anterior fuera anulado, lo que demoró el avance de la causa. En esta nueva etapa, el caso volvió a cobrar visibilidad, no solo a nivel local sino también internacional.

En su cobertura, el diario estadounidense también repasó la figura de Maradona, su impacto en el fútbol mundial y el interés que sigue generando su muerte, que continúa rodeada de polémica y reclamos de justicia.

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El desarrollo del juicio es seguido de cerca tanto en Argentina como en el exterior, en un proceso que busca esclarecer uno de los casos más resonantes de los últimos años.

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