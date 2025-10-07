La medida fue firmada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala IV de Casación, quienes consideraron que el hecho investigado ocurrió en alta mar, fuera del alcance territorial de las jurisdicciones reclamantes.

En su fallo, los magistrados argumentaron que, ante la incertidumbre sobre el lugar exacto de la tragedia, lo más adecuado es mantener la competencia del tribunal que intervino desde el inicio.

“La tragedia radica en que, tristemente, el submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno”, señalaron los jueces en un párrafo del fallo. También advirtieron que modificar la sede judicial implicaría un nuevo retraso en un expediente que ya acumula años de demora.

Por ese motivo, la Justicia consideró que el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz es el más indicado para garantizar una respuesta “pronta y adecuada” a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos y a toda la sociedad que reclama justicia.

Los acusados en la causa son Claudio Villamide (excomandante de la Fuerza de Submarinos), Luis Enrique López Mazzeo (excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval), Héctor Alonso (exjefe del Estado Mayor del Comando de Submarinos) y Hugo Miguel Correa (exjefe de Operaciones). Todos enfrentan cargos por incumplimiento de deberes, omisión de funciones y estrago culposo agravado.

El conflicto por la jurisdicción se había reactivado en julio, cuando algunas partes pidieron que el juicio se realizara en Mar del Plata, por ser la base del submarino y residencia de la mayoría de los testigos, o en Comodoro Py. Finalmente, los camaristas determinaron que, por su cercanía con el punto donde se detectó la implosión del navío, Caleta Olivia es el lugar más adecuado para continuar con el proceso.

