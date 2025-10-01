En los tribunales de Mar del Plata avanza el juicio oral contra Luis “El pelado más buscado” Roldán y Santiago Sosa, señalados por la fiscalía como responsables de un intento de homicidio contra el jefe de la barra del Tiburón, Luis “Indio” Coman, ocurrido el 5 de noviembre de 2022 en una plaza del barrio Cerrito Sur.

Ese día, según la acusación, una facción de la barra brava de Aldosivi habría efectuado varios disparos en medio de una actividad de murga: Coman resultó ileso, pero un niño de 11 años y tres personas más sufrieron heridas de bala.

La acusación contempla los delitos de homicidio en grado de tentativa, abuso de arma y lesiones leves. El caso es seguido por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4, integrado por los jueces Alexis Simaz, Roberto Falcone y Ricardo Perdichizzi.

No obstante, fuentes judiciales consultadas por El Marplatense aseguran que la investigación presenta serias debilidades: “El juicio se está cayendo a pedazos". El foco de la discusión se encuentra en definir al autor de los hechos.

Por otro lado, aseguran que los testigos principales se contradicen y “hay indicios claros de que la policía manipuló declaraciones”. Incluso destacan que la victima dio “tres versiones distintas de lo ocurrido” sin poder justificar sus inconsistencias.

Desde los pasillos de tribunales se rumorea que todo apunta a una falsa denuncia, motivada por enemistades personales, con "la policía involucrada para culpar a Roldán”.

Según expresaron, en el caso del coimputado la fiscalía podría desistir de la acusación, ya que existirían pruebas que lo ubican trabajando al momento del ataque. En cuanto a Roldán, destacan que "no hay elementos objetivos que lo comprometan directamente y que los testimonios que lo señalaban quedaron completamente debilitados”.

El juicio continuará este miércoles con la ronda de testigos de la defensa, mientras que el viernes se espera la instancia de alegatos finales, paso previo al veredicto.