El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido la declaración de Begoña Gómez pocos minutos después de su inicio y la ha aplazado al próximo 19 de julio. El motivo de la suspensión ha sido que la querella presentada por la asociación Hazte Oír no le había sido notificada a la de la esposa de Pedro Sánchez, lo que podía afectar a su derecho de defensa, según han informado fuentes jurídicas.

Gómez ha entrado al juzgado pocos minutos después de las 10:15 horas. El juez instructor ha pedido a los abogados de las acusaciones populares que abandonasen la sala para preguntarle si conocía los hechos por los que la investiga. Begoña Gómez, que estaba acompañada de su abogado, ha respondido que “no”. Su defensa ha comunicado al magistrado que no le había sido notificada la querella de Hazte Oír, que se sumó a la inicial, presentada por el sindicato Manos Limpias.

Por este motivo, el abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, ha pedido la suspensión de la comparecencia, una solicitud que ha sido atendida por el juez Juan Carlos Peinado. Por motivos de agenda del letrado de la esposa de Pedro Sánchez, el magistrado ha fijado la declaración el próximo 19 de julio, también viernes. Una vez finalizada la comparecencia, la investigada ha permanecido en el interior del juzgado, sin la presencia de su abogado, durante una media hora.

A preguntas de los periodistas, el abogado Antonio Camacho ha asegurado que Begoña Gómez “venía dispuesta a declarar si el juez aclaraba cuáles eran los hechos objetos de investigación”. También ha explicado que el juez les ha comunicado la existencia de una segunda querella que no se había notificado a la defensa. “Por lo tanto, hemos solicitado que no declarara”, ha dicho porque, a su juicio, era “la mejor decisión no solo para el derecho de defensa de la investigada, sino para la defensa del Estado de Derecho y una sociedad avanzada democráticamente”.

En un reciente auto, el instructor aclaró ante el recurso de la defensa de Gómez que la investiga por “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investiga desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial -de Manos Limpias-, con exclusión de los hechos relativos a los contratos adjudicados a la UTE” de Juan Carlos Barrabés por Red.es, que están en manos de la Fiscalía Europea.

Por su parte, las acusaciones populares han criticado el uso de “recursos públicos” en el despliegue de seguridad, así como la estrategia procesal de Begoña Gómez. El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha subrayado que la investigada no ha querido “dar explicaciones al juez y a los españoles” amparándose en “formalismos legales”.

La llegada de Begoña Gómez al juzgado

La esposa del presidente del Gobierno ha entrado al juzgado sobre las 10:15 horas, con 15 minutos de retraso sobre lo previsto, y acompañada por cuatro personas de la seguridad de Moncloa, además de su abogado. Antes, la investigada había accedido a los juzgados de Plaza de Castilla a través del garaje en un vehículo oficial por motivos de seguridad. Además, no ha tenido que hacer esperas en los pasillos del edificio.

Gómez ha llegado a los juzgados minutos después de las 9:30 horas en un vehículo oficial con los cristales tintados, lo que ha impedido que los periodistas inmortalicen su rostro. La Policía Nacional ha desplegado un fuerte dispositivo con una veintena de furgones de las Unidades de Intervención Policial (UIP), cuyos agentes se han desplegado en el entorno de la sede judicial, obligando a cortar parcialmente el tráfico y el tránsito de ciudadanos. También han contenido una concentración de ciudadanos que protestaban contra el presidente del Gobierno y su mujer.

