El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de prueba en la causa que investiga el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina a funcionarios, legisladores y personas con vínculos políticos. La decisión se dio tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsó la investigación a partir de diversas denuncias.

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El juez Lijo pidió al Banco Nación que remita la “documentación física y digital completa relativa tanto a los legajos de cliente como a las carpetas correspondientes a los créditos hipotecarios otorgados, en el período comprendido entre diciembre de 2023 y la actualidad, con relación a: Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, María Frías y Alejandro Carrancio”.

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Alejandro Carrancio es una de los apuntados por la Justicia, tras recibir un crédito por 145 mil dólares de parte del BNA.

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Entre las medidas ordenadas, el magistrado requirió al banco la entrega de los legajos completos de los créditos investigados, incluyendo documentación física y digital, evaluaciones crediticias, registros de ingreso de los beneficiarios y detalles sobre la compra de los inmuebles. Además, solicitó información sobre los cambios normativos implementados desde diciembre de 2023 y los mecanismos internos de aprobación de préstamos.

La causa también incluye un pedido de auditoría a la Auditoría General de la Nación (AGN), con el objetivo de determinar si existieron irregularidades o privilegios indebidos en la concesión de estos créditos. En paralelo, se solicitó a la Jefatura de Gabinete y a la Cámara de Diputados datos sobre los cargos y funciones de los beneficiarios involucrados.

La investigación apunta a establecer si hubo incumplimientos en la normativa financiera que permitieron el otorgamiento de préstamos en condiciones irregulares. Según el dictamen fiscal, algunos de los créditos cuestionados alcanzarían montos equivalentes a 350.000 dólares y habrían sido otorgados a personas que ya contaban con propiedades previamente declaradas.

El expediente se originó a partir de denuncias basadas en investigaciones periodísticas y datos de la Central de Deudores del sistema financiero. La Justicia busca determinar si desde la conducción del banco se otorgaron créditos hipotecarios de manera indebida, beneficiando a funcionarios públicos en perjuicio de los recursos de la entidad.