El intendente municipal Agustín Neme mantuvo un encuentro oficial con el embajador de la República Popular China en la Argentina, Wang Wei. Durante la audiencia, el jefe comunal destacó la importancia del encuentro, especialmente en la antesala de un nuevo aniversario de la fundación de Mar del Plata, y subrayó la voluntad de fortalecer los vínculos entre ambas naciones. En ese sentido, dialogaron sobre posibles acuerdos de cooperación y proyectos a futuro.

Ads

Por su parte, el diplomático chino valoró la belleza de la ciudad y se mostró satisfecho por la recepción, además de cumplir con una agenda que incluyó distintas actividades oficiales. Entre ellas, ofreció una conferencia magistral en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La visita formó parte de una serie de acciones orientadas a profundizar las relaciones institucionales y culturales entre China y la ciudad.

Ads

Ads