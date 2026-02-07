El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) logró regenerar plantas in vitro de cultivares comerciales de arroz, como Gurí INTA CL, y avanzar en el desarrollo de protocolos de edición génica aplicados directamente sobre variedades élite. El trabajo fue realizado por el Instituto de Genética Ewald A. Favret (IGEAF) del INTA y forma parte de una estrategia orientada a mejorar la productividad, la sanidad y la calidad del grano.

En ese marco, el grupo de Mejoramiento Biotecnológico de Cereales del Instituto de Genética del INTA dio los primeros pasos hacia la implementación de edición génica en cultivares de arroz (Oryza sativa L) provenientes del programa de mejoramiento de la institución. El estudio incluyó variedades desarrolladas por el Programa de Mejoramiento Genético de Arroz de la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay del INTA, en Entre Ríos.

“El trabajo consistió en evaluar el potencial embriogénico de cultivares índica, como Gurí INTA CL, Angiru INTA CL, Puitá INTA CL y Memby Pora INTA CL, y japónica, como Kira INTA y Koshinta, comparando la eficiencia en la formación de callos embriogénicos y la regeneración de plantas a partir del cultivo in vitro”, explicó Paula Faccio, investigadora del Instituto de Genética Ewald A. Favret del INTA.

Los resultados mostraron que las variedades índicas presentaron una mayor eficiencia en la formación de callos embriogénicos, con valores entre 40% y 84%, mientras que las japónicas alcanzaron entre 10% y 40% bajo las mismas condiciones de cultivo.

Según Faccio, “estas diferencias fueron estadísticamente significativas y, dentro de las índicas, Gurí INTA CL tuvo el mejor desempeño. Además, se logró regenerar plantas con modificaciones genéticas a partir del cultivo in vitro en todos los cultivares evaluados”.

El responsable del área de Mejoramiento Biotecnológico de Cereales, Ezequiel Bossio, afirmó que “estos resultados representan un paso clave para optimizar los protocolos de transferencia de ADN en arroz, una herramienta esencial para la incorporación de nuevas características agronómicas mediante edición génica”.

“Estos avances sientan las bases para aplicar edición génica directamente en cultivares de alto valor agronómico, con el objetivo de desarrollar variedades más productivas, resilientes y alineadas con las demandas actuales”, aseguró Bossio.

Entre los objetivos específicos del programa de mejoramiento se incluye la incorporación de resistencia a Pyricularia oryzae, la principal enfermedad del cultivo a nivel mundial. “Esta mejora permitiría reducir el uso de fitosanitarios, evitar barreras paraarancelarias en mercados exigentes y obtener variedades con menor índice glucémico, en respuesta a la tendencia global hacia alimentos más saludables”, indicó el investigador del IGEAF.

Los resultados fueron presentados en el XIII Congreso Brasileiro de Arroz Irrigado, realizado en Pelotas, Brasil, y en el Primer Congreso de Redes Biotecnológicas - REDBIO 2025, en Posadas, Misiones, donde el trabajo recibió la Primera Mención en el área temática Biotecnología Vegetal.

“Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso y nos motiva a seguir trabajando para facilitar la adopción de nuevas biotecnologías, contribuyendo al programa de mejoramiento de arroz del INTA y a la generación de conocimiento científico aplicado”, concluyó Bossio.