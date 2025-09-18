En abril de 1995, bajo la dirección del relator y periodista Juan Carlos Morales, abrió sus puertas en Mar del Plata el Instituto Superior DeporTEA, una institución que se propuso desde sus inicios ofrecer un servicio educativo de excelencia en la enseñanza del periodismo. Hoy, al cumplir 30 años, DeporTEA se consolida como un referente en la formación de profesionales comprometidos con la realidad y la verdad, habiendo formado a más de 3600 estudiantes en un moderno edificio (Hipólito Yrigoyen 2847) diseñado para motivar el estudio, facilitar el aprendizaje e incentivar la práctica.

Ads

Con una propuesta académica centrada en la carrera corta de Periodismo y cuatro especializaciones -Periodismo Cultural, Político, Económico y Deportivo-, DeporTEA ha sabido adaptarse a los desafíos del periodismo moderno. Las clases, dictadas en pequeños grupos por reconocidos periodistas con roles destacados en los medios más importantes de la ciudad y la región, combinan una sólida formación teórica con una práctica constante. A través de talleres y trabajos de campo, los estudiantes adquieren experiencia en medios gráficos, radiales y televisivos, preparándolos para enfrentar los retos de la profesión con herramientas concretas y una visión integral.

“El periodismo es una forma de ser”, reza la filosofía de DeporTEA, que promueve un aprendizaje en un ambiente de libertad responsable, donde los alumnos se enfrentan a protagonistas del arte, la cultura, el deporte y la vida misma. En un contexto donde la verdad y el compromiso con la realidad son más necesarios que nunca, el instituto se enorgullece de formar profesionales capaces de responder a las demandas de una sociedad en constante cambio.

Ads

Puede interesarte

El edificio de DeporTEA, equipado con tecnología de punta, es un espacio pensado para inspirar. Las certificaciones de formación continua profesional complementan la oferta académica, permitiendo a los estudiantes especializarse en áreas clave del periodismo. Con tres décadas de trayectoria, el Instituto Superior DeporTEA reafirma su misión: formar a los mejores periodistas, aquellos que no solo informan, sino que transforman la realidad a través de su trabajo.

En este 30° aniversario, DeporTEA celebra su legado y renueva su compromiso con la excelencia educativa. Desde El Marplatense felicitamos y auguramos muchos años más de Periodismo y Periodistas.

Ads