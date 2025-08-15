En el marco de la incorporación a la comunidad educativa de Mar del Plata del primer ambiente Montessori de la ciudad, el próximo jueves 28 a las 18:00 en el Instituto Sara Eccleston (Santa Fe 3650) representantes de la Fundación Argentina María Montessori (FAMM) estarán de visita para brindar una charla abierta a toda la comunidad. La actividad será con cupos limitados, por lo que se debe hacer la inscripción a través de un link en la biografía del perfil @entrecuentosmdp.

Este encuentro será una oportunidad para conocer de cerca los fundamentos de la pedagogía Montessori, descubrir sus beneficios y comprender por qué esta metodología es reconocida y aplicada en todo el mundo.

En este sentido, el Instituto Sara Eccleston confirmó que a partir de marzo de 2026 contará con su ambiente Montessori, denominado Casa de los Niños, destinado a niños de 3 a 5 años. Esta propuesta busca ofrecer un espacio educativo que respete los ritmos individuales de cada niño, fomente la autonomía y potencie el aprendizaje a través de un ambiente preparado y materiales específicos.

Por esto, el equipo del Instituto está realizando su formación certificada con aval internacional con representantes de la Fundación Argentina María Montessori.

Ana Laura Benítez, representante legal y directora de la institución, destacó que para la comunidad educativa “es un gran orgullo poder recibir a Maia en representación de la Fundación. Ella no es solo la entrenadora que nos formó, sino que también es una figura referente en FAMM, y una de las primeras entrenadoras argentinas en formar guías Montessori. Es un placer recibirla en nuestro jardín”.

La Fundación Argentina María Montessori es la primera organización afiliada a la Association Montessori Internationale (AMI) en la región y el único Centro de Entrenamiento Montessori certificado de América del Sur. A través de este reconocimiento, ofrece formaciones de Guía y de Asistente para las etapas de 0 a 3, 3 a 6 y 6 a 12 años, certificadas internacionalmente por AMI. Además, las formaciones de Guía y de Asistente de 3 a 6 años cuentan con certificación nacional de la Universidad Católica Argentina (UCA).

En sus 15 años de trayectoria, FAMM ha otorgado más de 1600 certificados y diplomas AMI a participantes de todo el país y la región, y ha colaborado en la creación de más de 50 proyectos educativos.

La AMI, fundada en 1929 por María Montessori, es reconocida como la autoridad internacional en filosofía y pedagogía Montessori. Su misión es empoderar a maestros y comunidades con la educación Montessori, ayudando a los niños a desarrollar su máximo potencial para convertirse en personas capaces de generar un impacto positivo en el mundo.

Como guardiana del enfoque Montessori original, la AMI asegura que la formación de docentes y la implementación de esta metodología mantengan los más altos estándares en todo el mundo, actualizando y validando constantemente el trabajo de María Montessori a la luz de las investigaciones actuales sobre desarrollo y educación infantil.

Por su parte, con una trayectoria sólida en educación maternal, el Instituto Sara Eccleston reafirma desde hace seis años su compromiso con propuestas pedagógicas de calidad, innovadoras y centradas en el bienestar integral de la infancia.

Nació en 2019 en Laprida 2883 bajo el nombre Entre cuentos como guardería maternal. El crecimiento constante y el acompañamiento de la comunidad educativa marcaron un camino claro: acompañar la crianza desde el amor, el respeto y una mirada integral.

Actualmente, ISE está dedicado a niños de 45 días a 3 años, ofreciendo un entorno seguro, afectuoso y estimulante. Forma parte de DIEGEP Nº9169 y la incorporación de la Casa de los Niños con enfoque Montessori representa un paso trascendental en su historia: ampliar la propuesta pedagógica a la primera infancia hasta los cinco años, consolidando a ISE como referente local en educación inicial de excelencia.