Luego de la reunión del Comité Ejecutivo desarrollada en Puerto Madero, todos los dirigentes levantaron la mano para votar a favor del planteo: Rosario Central debía ser consagrado con un título por ser el mejor equipo de Argentina en la tabla anual 2025.

Pero, al tratarse los torneos Apertura y Clausura como dos “Copas de la Liga”, le otorgaron el título de “Liga” a Central. La coronación que debería ser la más importante de un país fue votada a dedo en noviembre, a un mes del final de la temporada.

De esta manera, el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, el entrenador, Ariel Holan, el capitán, Jorge Broun y Di María, que sumó su primer trofeo en el fútbol argentino, fueron a encontrarse con el “Chiqui” Tapia que les entregó la copa en las oficinas de la AFA. Insólito.

Entre desazón, bronca y risas, los usuarios en las redes sociales criticaron esta desprolijidad y alertaron sobre otras que pueden resultar como consecuencia. ¿Central libera cupo para las competencias internacionales por ser campeón de Liga? ¿River clasifica automáticamente a la Libertadores y Barracas a la Sudamericana? ¿Central jugará, además, otro partido para ser campeón de la Supercopa? ¿O un triangular con los campeones del Apertura y el Clausura?

Dudas, preguntas, suspicacias y copas que se entregan en el escritorio y suman estrellas. El fútbol argentino pasa por un momento tan polémico, que se coronó al campeón de su Liga un jueves de noviembre, el mismo día que se dispuso la regla para sentenciar como el mejor a Rosario Central.

