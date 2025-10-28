El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) ha consolidado la operatividad de su flota científica al alcanzar un récord de 338 días navegados en los primeros nueve meses de 2025. Este hito, logrado mediante un riguroso Plan de Mantenimiento y Logística, se desarrolló en aguas del Mar Argentino y se distribuyó entre sus principales embarcaciones de investigación, superando cualquier registro de la última década.

Según el detalle operativo, el buque oceanográfico de investigación pesquera (BIPO) Víctor Angelescu acumuló 134 días de navegación; el BIPO Mar Argentino, 79 días; el buque de investigación pesquera (BIP) Dr. Eduardo L. Holmberg, 85 días; la embarcación costera Willie, 22 días; y la embarcación costera Bernie, 18 días.

Esta cifra, obtenida en solo nueve meses, no solo representa el máximo de los últimos diez años, sino que también resalta el éxito del plan institucional, alineado con la prioridad estratégica de incrementar aún más los días de navegación para la gestión 2025.

Durante 2025, el INIDEP ejecutó un intenso cronograma de campañas de investigación, enfocadas en la evaluación de recursos pesqueros y el estudio de ecosistemas marinos, con participación de diversas áreas científicas.

Entre las campañas más destacadas se encuentran las de calamar (evaluación del stock bonaerense-norpatagónico, no realizada desde 2019); langostino; merluza y abadejo (por primera vez, a bordo del BIP Dr. Eduardo L. Holmberg, se obtuvo información sobre la distribución y abundancia del abadejo); vieira patagónica; y recursos costeros, abarcando un amplio espectro de especies, regiones y objetivos.

Estas investigaciones son fundamentales para proporcionar asesoramiento técnico al Consejo Federal Pesquero y a la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, al aportar datos clave para la toma de decisiones sostenibles en el sector pesquero.