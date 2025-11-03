La agroindustria ingresó en octubre US$1117 millones, lo que representa 84% menos que las divisas que aportó en septiembre cuando rigieron las retenciones cero, una medida que el Gobierno tomó para intentar contener el dólar antes de las elecciones.

En la comparación contra octubre de 2024, la reducción del ingreso de dólares del campo llega a 56%. Los datos fueron informados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciaria-CEC), que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

En los primeros diez meses de 2025, los dólares del agro superaron los US$29.560 millones, 40% más que en el período enero-octubre del año previo.

Según informó Ciara-CEC, las divisas ingresadas durante octubre “fueron el resultado del anticipo de las mismas en septiembre”.

Al respecto, añadieron que “octubre se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de los derechos de exportación)“,

El lunes 22 de septiembre el Gobierno puso en marcha un esquema de quita total de retenciones hasta cubrir un cupo de US$7000 millones o hasta el 31 de diciembre, lo que ocurriera primero.

Lo hizo en medio de la creciente tensión financiera preelectoral, con el dólar desafiando el “techo” de la banda de flotación y la incertidumbre sobre el resultado de las legislativas del 26 de octubre y sobre cómo seguiría el programa económico después de las elecciones.

En ese momento, en apenas horas, la agroexportación anotó ventas por el cupo establecido por el Ejecutivo. Entre ese miércoles 24 y el martes 30, adelantó el 90% del ingreso de divisas comprometido, aunque el Tesoro solo logró comprar una parte minoritaria.

Desde Ciara-CEC recordaron que “el ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible”.

Explicaron que la liquidación de divisas está relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

“La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días para la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas”, enfatizaron.

Fuente: TN