El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que durante el segundo semestre de 2025 la pobreza en el partido de General Pueyrredon alcanzó al 22,8% de las personas y al 17,9% de los hogares, lo que representa a más de 153.000 marplatenses y batanenses.

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De acuerdo con el informe, el índice de pobreza registró una caída de 6,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024, evidenciando una mejora en los indicadores sociales del distrito.

Sin embargo, en contrapartida, la tasa de indigencia mostró un incremento de 1,9 puntos porcentuales en el último año, alcanzando a 34.655 personas en General Pueyrredon.

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En términos absolutos, en el último año unas 39.512 personas lograron salir de la pobreza, mientras que otras 12.759 cayeron en la indigencia, lo que refleja una dinámica desigual en la evolución de los ingresos y las condiciones de vida.

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