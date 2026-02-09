El IEB+ Argentina Open 2026 ya se juega en Buenos Aires

Se trata de un torneo de categoría ATP 250, parte del ATP Tour, que cada año reúne a algunos de los mejores tenistas del mundo y que acumula más de dos décadas consecutivas dentro del calendario oficial.

Cerúndolo, el gran candidato

El máximo favorito del certamen es el argentino Francisco Cerúndolo, ubicado entre los mejores del ranking mundial y preclasificado número uno del torneo. En su camino podría cruzarse con nombres importantes como Matteo Berrettini o el brasileño João Fonseca, quien lo derrotó en la final de 2025.

Entre los principales preclasificados también aparecen Luciano Darderi, João Fonseca y Sebastián Báez, mientras que completan el lote fuerte del cuadro jugadores como Daniel Altmaier, Camilo Ugo Carabelli y Tomás Etcheverry.

Fuerte presencia argentina

El torneo cuenta con una numerosa delegación nacional, con nombres como Cerúndolo, Báez, Etcheverry, Ugo Carabelli, Comesaña y Navone, entre otros, en una edición donde el protagonismo local vuelve a ser clave.

Además, participan tenistas internacionales de jerarquía como Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego y el propio Fonseca, campeón vigente del certamen.

Un torneo con historia

El Argentina Open es considerado el certamen con más tradición del tenis sudamericano. Por su lista de campeones pasaron figuras históricas como Rafael Nadal, Gustavo Kuerten, Dominic Thiem y David Ferrer.

Entre los argentinos campeones se destacan David Nalbandian, Gastón Gaudio, Guillermo Coria, Juan Mónaco, Diego Schwartzman y Facundo Díaz Acosta.

El antecedente inmediato

En 2025, el título quedó en manos del brasileño João Fonseca, quien venció justamente a Cerúndolo en la final y logró su primer título ATP.

