IAE volvió a imponerse ante Unión, esta vez como visitante, y se consagró campeón del Torneo Oficial de la Asociación Marplatense de Básquet. Fue victoria por un contundente 77 a 44 en El Quincho, resultado que le permitió cerrar la serie final por 2-0.

Francisco Quaglia volvió a ser la gran figura del campeón, con una planilla de 17 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias.



El inicio del encuentro fue parejo, con Andrés López haciéndose fuerte en la pintura para el local y Quaglia aportando soluciones ofensivas para la visita. Sin embargo, el quiebre llegó en el segundo cuarto, cuando IAE encontró fluidez en ataque y una notable efectividad desde el perímetro. Los suplentes Rodríguez Consoli, Cimino y Callegari fueron determinantes con sus lanzamientos de larga distancia, en un parcial de 28 puntos que inclinó definitivamente el desarrollo.



Al entretiempo, IAE se fue con números contundentes: 80% de efectividad en dobles y 40% en triples, mientras que Unión sufrió desde el perímetro con apenas 1 de 13 (8%).

El tercer cuarto fue más combativo, con el local logrando recortar la diferencia hasta quedar a 18 puntos, pero nuevamente Quaglia tomó protagonismo para que IAE recuperara una ventaja de 23. En el último parcial, todo fue celebración para el campeón, que se floreó en el juego colectivo y estiró la diferencia hasta el 77 a 44 final.

De esta manera se sacó la espina del Súper 4 perdido a mitad de año con Kimberley, volvió a ponerse la corona luego del tricampeonato del Dragón y demostró que en los últimos años es uno de los dominantes del certamen. Salud, campeón.

