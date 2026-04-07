La iniciativa comenzó el lunes y se extenderá hasta el viernes 10 de abril. Durante esos días se realizarán estudios de Papanicolau a personas de entre 25 y 65 años y test de HPV a partir de los 30, en el consultorio de Ginecología de planta baja, de 8 a 10 de la mañana.

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La propuesta funciona por demanda espontánea, por lo que no es necesario solicitar turno previo. Luego de los estudios, se entrega una orden para retirar los resultados y, en caso de ser necesario, se realiza un seguimiento médico.

Desde el hospital destacaron la importancia de estos controles para detectar de forma temprana posibles lesiones. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible y, en la mayoría de los casos, está asociado al virus del HPV, que afecta a gran parte de la población sexualmente activa.

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Además, remarcaron que la prevención también incluye la vacunación contra el HPV y la realización periódica de controles ginecológicos, claves para reducir riesgos y mejorar las posibilidades de tratamiento a tiempo.

Cada año el Servicio de Ginecología realiza esta actividad en pos de concientizar sobre la importancia de los controles ginecológicos. El cáncer de cuello de útero es una enfermedad que se puede prevenir mediante los controles, reforzando la inmunidad con la vacuna del HPV a los 11 años en niños y niñas y mediante la detección a tiempo de estas lesiones premalignas a través del test de HPV después de los 30 años y el Papanicolau en todas las edades.

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