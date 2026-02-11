En el marco del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, el equipo de salud del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorio Tetamanti (HIEMI) realizará una jornada de promoción de la salud destinada a niñeces y juventudes. La actividad se llevará a cabo el viernes 13 de febrero, de 9 a 11, en el Aula Calcuta del establecimiento.

La iniciativa apunta a generar conciencia sobre una patología de alto impacto a nivel nacional, ya que las cardiopatías congénitas constituyen la malformación más frecuente al nacer y una de las principales causas de mortalidad durante el primer año de vida. En ese sentido, la detección y el tratamiento temprano resultan fundamentales para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Bajo el lema “Corazones saludables”, la jornada propone un abordaje lúdico del cuidado de la salud, a través de un circuito de postas coordinadas por profesionales del hospital. Las actividades estarán orientadas a promover hábitos saludables vinculados al ejercicio físico, la alimentación, la salud bucal, la gestión de las emociones y la importancia de realizar controles médicos periódicos.

Desde la institución remarcaron que el trabajo interdisciplinario y la educación de las familias son herramientas clave para reducir los índices de mortalidad infantil y fortalecer la atención integral de estas patologías en la región.

