El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) de la Municipalidad anunció una intensa agenda deportiva para este fin de semana. Hasta el domingo se desarrollará el 53° Torneo Nacional de Clubes Campeones de Hockey Social, mientras que ese mismo día tendrá lugar el cierre de año de la Escuela Municipal de Triatlón.

El Estadio Panamericano de Hockey y el Centro Municipal de Hockey serán los escenarios del torneo nacional, que se disputa durante toda la jornada en el Parque de los Deportes y reúne a equipos campeones de distintas regiones del país.

Por su parte, el domingo se realizará el cierre de año de la Escuela Municipal de Triatlón en la Playa Deportiva del EMDER. La propuesta está dirigida a chicos de 6 a 12 años, con participación libre y gratuita.

La clase abierta comenzará a las 10:00 e incluirá conceptos teóricos y, si el clima lo permite, prácticas de transición entre natación y carrera. A las 11:00 se compartirá una merienda a la canasta entre todos los participantes. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada.

