El pasado sábado se realizó el primer encuentro del año de la Unión Regional de Hockey Social en el Faro de la Memoria, donde participaron delegaciones de distintos barrios de Mar del Plata en una jornada deportiva y comunitaria. La actividad convocó a instituciones referentes de la ciudad, consolidando un espacio de encuentro y pertenencia a través del deporte.

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Del evento participaron el Club Al Ver Veras y Cambio de Paso (barrio Las Heras), el Club ONG Tigres del Jardín (barrio El Jardín), el Club Hipódromo (barrio Las Avenidas), Jesús te Ama (barrio El Martillo) y el Club Faro de la Memoria Hockey del Faro Punta Mogotes, en las categorías Infantiles, Adolescentes y Libres Damas y Mixto.

Más allá de lo competitivo, la jornada puso en valor el rol del deporte social como herramienta de transformación en los barrios de General Pueyrredon, especialmente para niños y adolescentes.

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“El deporte social es una herramienta clave para igualar oportunidades. En cada entrenamiento y en encuentros como este, las y los jóvenes encuentran un lugar de referencia que los fortalece colectivamente”, destacaron desde la Unión Regional de Hockey Social.

Asimismo, remarcaron que la articulación entre clubes permite construir una red de apoyo entre instituciones de distintos barrios, con el objetivo de garantizar el acceso al hockey sin que el factor económico sea una limitante.

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Este primer encuentro de 2026 marca el inicio de un calendario anual que busca seguir creciendo y sumar nuevos barrios al desarrollo del hockey social en la ciudad.