El hockey social vivió un momento histórico en Mar del Plata el pasado domingo 29 de marzo con la realización de la primera edición oficial de la Copa Hockey para Todos. El torneo se llevó a cabo en el predio Universo Fútbol y reunió a 125 deportistas en una jornada abierta al público y con entrada gratuita.

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La competencia fue organizada por la Unión Regional de Hockey Social, un espacio que nuclea a equipos comunitarios que vienen creciendo en distintos barrios de la ciudad. Entre los participantes estuvieron Al Ver Verás (Barrio Las Heras), Club Deportivo y Social Hipódromo (Barrio Las Avenidas), Faro de la Memoria (Punta Mogotes), Los Tigres del Jardín (Barrio Jardín), Club Deportivo Palestra (Barrio Cerrito Sur), Cambio de Paso (Barrio Las Heras) y Jesús te Ama (Barrio El Martillo).

El torneo marcó un hito para este movimiento en expansión, donde el hockey se consolida no solo como una disciplina deportiva, sino también como una herramienta de inclusión y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes. Para muchos de los participantes, significó su primera experiencia en una competencia formal, con árbitros oficiales, aplicación del reglamento, tarjetas disciplinarias y sanciones técnicas como los córners cortos.

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La modalidad del campeonato contempla la realización de encuentros mensuales a lo largo del año, cuyos resultados permitirán construir una tabla general de posiciones, fortaleciendo la continuidad y el sentido de pertenencia de los equipos.

Detrás de cada conjunto hay un fuerte trabajo comunitario impulsado por entrenadores, referentes y voluntarios, que sostienen entrenamientos semanales en clubes, sociedades de fomento, asociaciones civiles e iglesias. El impacto del hockey en la vida cotidiana de los jóvenes también se hace visible. “A mí el hockey me cambió la rutina de la vida. Antes dormía toda la tarde, ahora ya sé que tengo que ir a entrenar porque mi equipo me espera”, expresó Agustina, de 14 años.

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Con entrada libre y abierta a toda la comunidad, la Copa Hockey para Todos busca consolidarse como un espacio estable, donde el deporte se convierte también en un punto de encuentro, integración y construcción colectiva en los barrios marplatenses.



