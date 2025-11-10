El Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata alcanzó un nuevo hito al convertirse en el único centro certificador de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Neonatal en toda la Región Sanitaria VIII, elevando así los estándares de atención al recién nacido en la provincia de Buenos Aires.

Con el aval de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el hospital se posiciona como referente de formación profesional, proyectando su capacitación de excelencia a médicos, enfermeros y agentes sanitarios de distintos municipios de la región.

El logro fue respaldado por la Dirección del Hospital y la Jefatura del Servicio de Neonatología, a cargo de la Dra. Miriam Sosa, quien destacó la importancia de la formación continua: “Todo profesional que tenga contacto con el nacimiento y la internación de un recién nacido debería saber cómo reanimarlo. Es un conocimiento esencial que impacta directamente en la calidad de vida de los niños y niñas”, señaló.

El curso de RCP Neonatal certificado por la SAP se distingue por su metodología rigurosa, basada en simulación avanzada con equipos de última generación que permiten recrear escenarios de emergencia. De esta manera, los profesionales desarrollan destrezas prácticas y capacidad de respuesta inmediata ante situaciones críticas.

La iniciativa ya se extiende a hospitales de municipios vecinos como Maipú, Balcarce, Miramar y Ayacucho, consolidando al HIEMI como un nodo regional de formación en atención neonatal.

El equipo docente está integrado por profesionales certificados por la SAP, entre ellos el Dr. Sebastián García, la Lic. Sol Pagano y la Lic. Patricia Rodríguez, quienes garantizan la calidad técnica y académica del programa.

Con este reconocimiento, el HIEMI reafirma su compromiso con la excelencia médica y la capacitación permanente, contribuyendo al fortalecimiento del sistema público de salud y a la mejora de la atención neonatal en toda la región.