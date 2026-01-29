El hermano de la argentina muerta en EE.UU. la despidió con un conmovedor mensaje en redes sociales
No se determinó oficialmente si se trató de un crimen o de una muerte por causas naturales. Narela se había mudado hacía dos años y trabajaba como camarera.
Santiago Pérez Barreto despidió públicamente a su hermana Narela Micaela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Estados Unidos, mediante un mensaje publicado en una historia de Instagram.
El hermano de la víctima manifestó su tristeza al compartir una imagen junto a Narela durante un festejo familiar, acompañada por un mensaje de despedida.
“Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar toda mi vida Mi. te amo, descansá en paz, hermanita”, expresó Santiago Pérez Barreto tras la confirmación del fallecimiento de la joven oriunda de Lomas de Zamora.
Por el momento, se desconocen los detalles de la investigación y no se determinó oficialmente si se trató de un crimen o de una muerte por causas naturales.
La joven se había mudado a Estados Unidos hacía dos años, donde trabajaba como camarera.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
