Tras su gran trayectoria, el Honorable Concejo Deliberante le entregó la distinción al mérito Deportivo a Guillermo Coppola este lunes. “Me llena de orgullo, de satisfacción, de alegría, de felicidad. Estoy grande porque estoy grande y me cuesta. He pasado cosas buenas, malas, altos, bajos, pero si de algo estoy seguro es que a nadie le he hecho mal. Me pude haber equivocado. Seguramente, como todo, nadie es perfecto, pero lo recibo con una satisfacción enorme”, expresó.

"A pesar de que estoy llorando estoy agrandado como nunca, porque esto me llena de este orgullo, ustedes se dieron cuenta de que por ahí un tipo grande lo necesitaba. Así que, simplemente, gracias por esto", sumó el referente.

"Esto llega en un aluvión Coppola, porque se jugó hace unos días el Campeonato Nacional de Abogados en el predio de Schneider, en Aldosivi ayer, finales, semifinales y la gente me brindó muchísimo cariño a cada lugar que fui. Llega después de 50 años, yo empecé en el año 1974 con Vicente Pernía en Boca Juniors como mi primer representado, junto con el "conejo" el mismo año", dijo.

"Y el primer viaje lo hice ese año con Osvaldo Norberto Santos de Lanús de primera B al Barcelona de España. En 1978, ya libre Tarantini, juega el mundial y Martínez me lleva con él cuando el "conejo" firma con el Birmingham de Inglaterra. Por eso digo que la historia con Mar del Plata y con lo que desarrollé y desarrollo, sigue vigente", afirmó Coppola.

"Mar del Plata tiene muchísimas cosas. Yo nací en un barrio humilde, en Constitución. Mis padres y yo vivíamos en un cuarto, no teníamos inodoro sino letrina y ellos me prestaban para comer. Mi tío tenía un negocio en la calle San Martín que hoy es una galería y ahí aprendí primero inferior, primero superior, primera comunión, primer trabajo en el balneario Perla Bonita al lado del San Sebastián y era carpero, barría las playas. Yo venía de diciembre a Marzo a pasar el verano y a hacer unos pesos en esta ciudad", sumó.

Y agregó que "la intención siempre fue venir a Mar del Plata. Hay un estadio que merece arreglos importantes, sobre todo por cuestiones de seguridad. Es una ciudad futbolera donde aprendí lo que hoy desarrollo que es la Copa Argentina. Este destino no puede estar ausente por lo que significa, por lo que fueron sus torneos de verano".

"Hoy colaboro en la organización de este torneo y es una lástima que no lleguemos pero estamos en el buen camino. No es una palabra para quedar bien, es la verdad. Nunca dejamos de pensar en esta ciudad para desarrollar esta Copa", concluyó el referente.