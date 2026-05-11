El médico Gastón Zubillaga (Mat. Prov. Córdoba 43478) habló con El Marplatense sobre el hantavirus y explicó las principales características de la enfermedad, que volvió a generar preocupación tras el brote detectado en un crucero vinculado a la cepa Andes.

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“El hantavirus es un virus que se transmite principalmente a través de la aerosolización de las heces y la orina de roedores silvestres, especialmente el ratón colilargo, que es el principal reservorio en Argentina”, señaló el profesional.

Zubillaga aclaró que la cepa involucrada en los casos recientes es la denominada Andes 23, una variante presente en la Patagonia argentina y chilena que tiene la particularidad de permitir el contagio de persona a persona mediante contacto estrecho y prolongado.

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“El contagio entre personas no ocurre de manera casual. Tiene que existir un contacto cercano y sostenido con alguien infectado”, remarcó el médico, quien además explicó que el período de incubación puede extenderse entre una y ocho semanas antes de la aparición de los síntomas.

En relación a la gravedad del cuadro, el especialista advirtió que el hantavirus presenta una elevada tasa de mortalidad. “En 2025 hubo 86 casos y 28 fallecidos en Argentina, lo que representa una letalidad superior al 33%. La bibliografía habla de una mortalidad de entre el 30 y el 40%”, indicó.

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Entre los síntomas más frecuentes mencionó fiebre alta, escalofríos, dolores musculares intensos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En los cuadros más severos puede producirse síndrome pulmonar por hantavirus y complicaciones hemorrágicas.

“El tratamiento es básicamente de soporte porque no existe una vacuna ni un antiviral específico contra el hantavirus. Lo importante es actuar rápido y hospitalizar al paciente ante una sospecha epidemiológica”, explicó.

Por último, Zubillaga recomendó extremar las medidas de prevención en zonas rurales o lugares cerrados donde pueda haber presencia de roedores. “Hay que ventilar galpones, cabañas o espacios cerrados durante al menos 20 o 30 minutos antes de ingresar, limpiar con lavandina y evitar acampar cerca de matorrales o posibles nidos de roedores”, concluyó.