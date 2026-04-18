La historia de Arturo, un perro que esperó durante 25 días a su dueño en la puerta de un hospital en Córdoba, generó una fuerte emoción entre trabajadores de la salud, vecinos y usuarios en redes sociales.

Ads

El hecho ocurrió en el Hospital Arturo Illia de La Calera, donde el animal había llegado acompañando a su dueño, quien fue atendido y luego derivado a otro centro médico, donde finalmente falleció. Sin embargo, Arturo permaneció en el mismo lugar donde lo vio por última vez, aguardando su regreso.

Durante semanas, el perro se mantuvo en la entrada del hospital, especialmente en la zona de guardia, lo que llamó la atención del personal, que comenzó a alimentarlo y cuidarlo al notar que no se alejaba.

Ads

La historia se difundió rápidamente y generó una ola de solidaridad. Finalmente, tras su fiel espera, Arturo fue adoptado y pudo comenzar una nueva etapa, con un desenlace más esperanzador después de una situación marcada por la pérdida.

Puede interesarte

Ads