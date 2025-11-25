De locales o de visitantes, los marplatenses coparon los podios en tierras sudamericanas e ilusionan con la proyección a futuro. Primero le dieron sustento al medallero argentino en el Juvenil, ahora de la mano de Sofía Chailou llegaron más medallas a Mar del Plata.

Ads

La deportista del Club Atlantis compitió en el Circuito Sudamericano de Selecciones de Natación que se celebró en Bahía, Brasil. Allí ganó dos preseas: se quedó con la medalla de oro en los 10 kilómetros y fue primera en los 5 kilómetros. Miró a todas desde lo más alto.

Si bien Chailou fue la única marplatense que participó del certamen, Argentina volvió a destacarse como país en las aguas abiertas. El total fue de 5 medallas de oro, 3 de plata y 7 de bronce.

Ads

La oriunda de la ciudad de Mar del Plata continúa con su progreso en los torneos juveniles y apunta a un 2026 de ratificación. Desde el mar a la pileta, “La Feliz” sigue trayendo medallas.

Puede interesarte

Ads