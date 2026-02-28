El espacio cultural El Gran Pez lanzó su programación anual y confirmó el inicio de sus talleres de literatura y artes visuales en Mar del Plata. Con docentes, escritores y artistas de reconocida trayectoria, la propuesta reafirma su identidad como usina creativa y ámbito de formación, reflexión y producción contemporánea en la ciudad.

En el área de Literatura, la agenda incluye el taller de escritura para adolescentes “Un día perfecto para escribir” y “Guiando la hiedra”, ambos coordinados por Catalina Larralde; “El origen”, a cargo de Sebastián Chilano, Mauro De Angelis y Jorge Chiesa; y “Leer a las vecinas”, encuentros de lectura coordinados por Larisa Cumin. Las actividades se desarrollarán con frecuencia semanal o quincenal, según la propuesta.

En Artes Visuales, la programación contempla “Fragmentario. Taller de Collage Analógico”, coordinado por la artista Anto Guerra; “Los caminos del agua”, taller de acuarela a cargo de Victoria Vanni; y el taller de dibujo y cómic coordinado por el ilustrador Andrés Lozano, con horarios pensados para niñas, niños y jóvenes.

La agenda de marzo se completa con presentaciones editoriales. El 20 de marzo se presentará Las arteaventuras de Nika y Manu, de Alicia García Navarro y Ana García-Rollán Vaamonde, un libro que propone un recorrido por la historia del arte a partir de la amistad entre dos chicos. El 28 de marzo será el turno de El salto hacia adentro, del crítico de cine Gabriel Orqueda, un volumen de conversaciones con directores y directoras argentinas a cincuenta años del golpe de Estado.

Además, el viernes 28 se realizará la proyección en 16 mm de La batalla de Argelia, clásico dirigido por Gillo Pontecorvo, con la coordinación del Cineclub Dynamo. La programación incluye también encuentros de lectura y debate como “Filosofía Salvaje” y la lectura colectiva de Mil Mesetas (1980), de Gilles Deleuze y Félix Guattari.

Con esta nutrida agenda, El Gran Pez consolida su lugar como punto de referencia para la formación artística, el pensamiento crítico y el intercambio cultural en Mar del Plata. Más información en www.elgranpez.com.ar.



