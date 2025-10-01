El Gobierno coordina el traslado a la Argentina de Matías Ozorio, el narco detenido por el triple crimen de Florencio Varela e identificado como la mano derecha de “Pequeño J”.

Ozorio ya fue expulsado de Perú y llegará al país en un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Ahora solo resta que vayan a buscarlo.

Una vez que pise suelo argentino, será puesto a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Interpol y la Policía de la provincia de Buenos Aires participan del operativo. En tanto, “Pequeño J” tiene que ser sometido a un juicio de extradición y podría tardar hasta dos meses en ser trasladado a la Argentina.

Este martes, “Pequeño J” fue encontrado escondido dentro de un camión en Perú. Las autoridades lograron capturarlo mientras circulaba por el kilómetro 70 de la ciudad de Pucusana, ubicada al sur de Lima.

Según indicaron, los investigadores ya tenían bajo custodia a su mano derecha, Matías Ozorio, detenido en la mañana de ese mismo día. Fue a partir de la intervención de su celular que supieron que esa noche, cerca de las 22, planeaba encontrarse con “Pequeño J” en la zona de Los Olivos – Metro Izaguirre.

La información fue reservada durante todo el día para poder concretar el operativo. Finalmente, agentes de la Policía bonaerense y de la Policía Nacional de Perú (PNP) coordinaron un seguimiento, que incluyó controles en la ruta y vigilancias en puntos estratégicos.

El despliegue concluyó con éxito en horas de la noche: "Pequeño J” fue arrestado en plena calle, tras un operativo en la ruta que se diseñó precisamente para interceptarlo en el momento en que tenía pensado encontrarse con Ozorio.

"Me echaron la culpa, nada más. Yo no maté a nadie“, expresó el narco al ser consultado por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verri. ”Hay que encontrar al culpable. Yo no tuve nada que ver“, amplió.

“El móvil del asesinato de las tres chicas ha sido el robo de tres kilos de cocaína”, expresó en conferencia de prensa el jefe de la Dirección Antidrogas de Perú, Zenón Loayza.

Fuente: TN