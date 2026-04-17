El Gobierno y la Ley de Financiamiento Universitario: ampliar el presupuesto para evitar el regreso del déficit
En medio de la tensión por el financiamiento universitario, el Gobierno nacional incrementará las partidas destinadas al sector hasta alcanzar los $2,5 billones, en un intento por cumplir con un reciente fallo judicial sin poner en riesgo el objetivo de déficit cero.
La ratificación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Justicia, obliga al Ejecutivo a actualizar los fondos para el sistema educativo superior. Desde la Casa Rosada admiten que el impacto fiscal de esa medida es significativo y podría alterar el equilibrio de las cuentas públicas.
Según estimaciones oficiales, cumplir con la normativa implicaría un desembolso cercano a los $2,5 billones, una cifra que el Gobierno reconoce como difícil de absorber sin reconfigurar otras partidas del presupuesto.
El aumento no solo contempla gastos de funcionamiento de las universidades, sino también la recomposición salarial de docentes y no docentes, así como la actualización de programas de becas estudiantiles.
En este contexto, fuentes oficiales advierten que la implementación plena de la ley podría implicar el retorno del déficit fiscal, uno de los principales ejes que la administración de Javier Milei busca evitar desde el inicio de su gestión.
El Gobierno tiene un plazo acotado para cumplir con el fallo, lo que limita las alternativas disponibles. Aunque el Ejecutivo analiza recurrir a la Corte Suprema, en el oficialismo reconocen que esa vía difícilmente tenga un efecto suspensivo inmediato.
En paralelo, se evalúan distintas estrategias para afrontar el impacto, entre ellas una reasignación de partidas o un esquema de pagos escalonados que permita amortiguar el golpe sobre las cuentas públicas.
La situación refleja un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el sistema universitario, que viene reclamando mayores recursos frente a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la caída real del financiamiento en los últimos años.
Mientras las universidades exigen la inmediata aplicación de la ley, el Ejecutivo intenta compatibilizar esa demanda con su programa económico, centrado en el orden fiscal.
El desenlace de esta negociación será clave para definir no solo el futuro del financiamiento universitario, sino también la sostenibilidad del esquema económico que impulsa el Gobierno.
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