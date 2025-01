Desde el Gobierno volvieron a condicionar un eventual acuerdo electoral con el PRO para las elecciones legislativas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó que “el norte no se negocia” porque eso “sería estafar al electorado”, en momentos de escalada de tensión entre el Gobierno y el partido liderado por Mauricio Macri.

Adorni dijo que “es mejor ir todos juntos que no hacerlo” con el objetivo de “pulverizar al kirchnerismo” en las elecciones, pero aclaró que el Presidente “no está dispuesto a que esa unión esté por encima de las ideas” que impulsa, en declaraciones a Aire de Noticias, por Radio Mitre.

El vocero presidencial ratificó: “Lo dijimos siempre: el que quiera sumarse a las ideas o a los vientos de transformación que soplan en la Argentina serán bienvenidos. Nosotros no discutimos candidaturas, no nos importa, porque estamos gobernando. El presidente Milei invitó a Macri a ponernos de acuerdo para terminar de fulminar al kirchnerismo. Lo extendemos a todos los que quieran mejorar el país, es importante recordar que nos tenemos que unir todos para seguir avanzando”.

Manuel Adorni: “Si hubiese habido opción hubiéramos elegido el shock, el mismo camino”



Adorni habló de las diferencias entre Milei y Macri: “Macri ejerció la presidencia y me parece que pasó eso, el gradualismo hizo que no hubiese tiempo. ¿Vos por qué podés hacer gradualismo? Básicamente porque tenés crédito como para que el ajuste sea, y los cambios que tenés que hacer sean precisamente graduales. Acá al no tener dinero, atravesando el inicio de una hiperinflación, claramente acá no había ni siquiera opción, pero si hubiese habido opción, hubiéramos elegido el shock y el mismo camino, sin ninguna duda”.

El vocero presidencial dijo: “Para nosotros el gradualismo no está dentro de nuestro vocabulario, no es parte del diccionario del presidente Milei y del Gobierno, y me parece que eso es una gran diferencia. Se usaban frases nefastas como de lluvia de inversiones, brotes verdes, porque son el resultado de un montón de pequeñas acciones y del cambio de expectativas de quienes tienen el capital y que desean invertirlo con la intención de ganar dinero, que era hasta no hace mucho una mala palabra en la Argentina”.

Adorni planteó: “Lo único imposible es lo que no se intenta, y que todo lo que uno tiene como norte, hay que hacer todo para cumplirlo sin que nos importen ni las encuestas, ni la imagen, ni las opiniones de parte de una oposición rancia que se quiere quedar en otro siglo. El Presidente tiene la decisión tomada y es ir para adelante y sacar a la Argentina de la decadencia en la que nos metieron décadas y décadas de populismo”.

Fuente: TN