El Gobierno avanza en la elaboración de un programa que fijará un cronograma público y previsible para las compras de reservas del Banco Central. La iniciativa responde a una exigencia del Fondo Monetario Internacional, que en su última revisión reclamó mayor claridad sobre cómo planea la Argentina recomponer sus activos externos.

La vocera del organismo, Julie Kozack, anticipó esta semana que el país volverá a incumplir la meta de acumulación acordada para diciembre y señaló que el Fondo quiere un enfoque “más ambicioso”. Desde el Ministerio de Economía admitieron que el esquema ya está prácticamente definido y que se anunciará en las próximas semanas.

El planteo no es nuevo. En su informe semestral, el staff del FMI había sugerido que el Banco Central adoptara un rol más activo, similar al de otras economías de la región, con compras de dólares ordenadas y sujetas a un calendario estable. El viceministro José Luis Daza aseguró que ese es el último punto pendiente del plan de estabilización.

Luis Caputo, por su parte, afirmó que el BCRA intervendrá “de manera inteligente” a medida que crezca la demanda de pesos, buscando evitar impactos inflacionarios. También recordó que el acuerdo con el Fondo habilita intervenciones dentro de bandas predeterminadas, lo que permite compras o ventas según las condiciones del mercado.

En paralelo, Economía evalúa otras herramientas para reforzar las arcas del Central: la emisión de un nuevo bono en dólares, la negociación de un préstamo con bancos internacionales y operaciones para administrar vencimientos del verano. Analistas privados esperan más definiciones que contribuyan a consolidar la baja del riesgo país.

Consultoras como SBS e IEB señalan que la acumulación sostenida dependerá de una recuperación de la actividad y de una menor presión dolarizadora. Mientras tanto, destacan que, pese a las compras netas por más de US$21.800 millones en esta gestión, las reservas netas siguen sin crecer por los pagos realizados con fondos propios.

Fuente: TN