El Gobierno nacional amplió el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso e incorporó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, una iniciativa que busca actualizar el régimen vigente y establecer un sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con el foco puesto en reducir la edad de imputabilidad. La medida quedó oficializada mediante el decreto 53/2026, publicado este martes.

Ads

De esta manera, diputados y senadores podrán debatir el proyecto a partir del 2 de febrero, cuando comience el período de sesiones de verano, que se extenderá hasta el 27 del mismo mes. El objetivo del Ejecutivo es reemplazar la actual Ley de Minoridad por una normativa acorde a los estándares actuales del sistema penal.

La decisión había sido anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó la inclusión del tema tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada. “La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, señaló.

Ads

Debate interno y búsqueda de consensos

El proyecto es impulsado por el presidente Javier Milei y cuenta con el respaldo de sectores del oficialismo y aliados. En el encuentro participaron, entre otros, Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En la Casa Rosada reconocen que el punto más sensible del debate es la edad de imputabilidad. Mientras el Gobierno propone bajarla a los 13 años, el consenso alcanzado previamente en comisiones parlamentarias fijaba el límite en 14 años. Desde el Ejecutivo admiten que la discusión seguirá abierta para lograr acuerdos con la oposición y unificar los distintos proyectos presentados.

Ads

La iniciativa que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025 fue elaborada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, junto al secretario de Justicia Sebastián Amerio y áreas técnicas de la cartera.

Un debate reactivado por un caso conmocionante

La reactivación del tratamiento legislativo se vio fuertemente impulsada por el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue brutalmente asesinado en Santa Fe por otros menores, un hecho que reavivó el debate público y político sobre el régimen penal juvenil.

En paralelo, el Congreso iniciará las sesiones extraordinarias con el tratamiento de la Reforma Laboral, una de las prioridades del Presidente. Además, el temario incluye la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y la designación del diputado del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.

Ads

Desde el oficialismo no descartan seguir ampliando la agenda durante febrero. “Definimos la estrategia parlamentaria y es probable que se sumen más proyectos”, sintetizó un funcionario tras la reunión en Casa Rosada.

Puede interesarte

Fuente: Infobae